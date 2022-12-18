Российский хоккеист молодежного канадского клуба «Лондон Найтс» Казбеков умер в возрасте 18 лет

Умер российский нападающий хоккейного молодежного канадского клуба «Лондон Найтс» Абакар Казбеков. Ему было 18 лет. Причина смерти неизвестна.

«Лондон Найтс» выступает в Хоккейной лиге Онтарио. «Хоккейная лига Онтарио и клуб "Лондон Найтс" с прискорбием сообщают о внезапной кончине игрока Абакара Казбекова»,— говорится в заявлении лиги. В связи со смертью форварда отменен матч между «Лондон Найтс» и «Флинт Файрбёрдс».

Казбеков выступал за канадский клуб с 20121 года. В текущем сезоне он принял участие в 12 матчах и отметился одной результативной передачей.

Абакар Казбеков — сын призера Кубка мира и чемпионата России по вольной борьбе Заура Казбекова. Он родился в Москве и ранее выступал за юношескую команду подмосковного «Витязя».

Леонид Уварчев