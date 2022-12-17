Шольц о политике по Украине: поддерживать, не допустить конфронтации РФ и НАТО, не действовать в одиночку

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал три принципа поддержки Украины: помогать в меру возможностей, предотвратить конфронтацию РФ и НАТО и действовать сообща с союзниками. Так он ответил на вопрос, планирует ли Берлин в 2023 году поставить Украине танки Leopard.

«Мы следуем трем четким принципам. Во-первых, мы поддерживаем Украину в меру наших возможностей. Во-вторых, мы предотвращаем прямую конфронтацию между НАТО и Россией. И, в-третьих, Германия не будет совершать односторонних действий. Это критерии нашей решительной и в то же время осторожной политики, и эта политика будет применяться и в следующем году»,— сказал господин Шольц Sddeutsche Zeitung.

По данным на октябрь, Германия выдала разрешение на поставки Украине военной продукции на €775 млн. ФРГ направляет Киеву самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня Mars, зенитные самоходные установки Gepard, систему ПВО IRIS-T и бронемашины Dingo. По данным Киева, Берлин не дает согласия на поставки танков.

Леонид Уварчев