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Коммерсантъ FM
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Губернаторы южных регионов России призвали Путина ограничить участие иностранцев в сельхозпредприятиях

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, а также главы Ростовской области и Ставропольского края Василий Голубев и Владимир Владимиров обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой ограничить участие иностранных трейдеров в сельхозпредприятиях России. По мнению глав регионов, экспорт зерна из страны должен быть взят под государственный контроль.

Вениамин Кондратьев

Вениамин Кондратьев

Фото: пресс-служба президента РФ

Вениамин Кондратьев

Фото: пресс-служба президента РФ

«С коллегами-губернаторами выступили с инициативой ограничить долю иностранных трейдеров на предприятиях АПК»,— написал господин Кондратьев в своем Telegram. Губернатор считает, что иностранные компании «выкачивают» зерно из России по «теневым звеньям цепи».

Глава Краснодарского приложил к своей публикации ссылку на фильм об экспорте зерна, в котором представлены фрагменты адресованного Владимиру Путину письма упомянутых губернаторов с призывами ограничить косвенное и прямое участие нерезидентов в АПК.

«Сегодня компании, которые стоят за этими трейдерами, иностранные компании, им выгодно в теневом сегменте рынка вывезти, а потом продать в страны Африки и Азии. Мы обратились к президенту, чтобы прекратить эту теневую составляющую экспорта пшеницы и кубанской, и в целом российской пшеницы»,— объяснил господин Кондратьев мотивацию составления письма.

По данным губернатора Ставропольского края, около 70% сельхозпродукции из региона торгуется иностранными компаниями, которые не инвестируют в развитие российского АПК.

Как отмечается в обзоре аналитического центра «Совэкон», в декабре 2022 года Россия может экспортировать 4–4,2 млн тонн пшеницы, что сопоставимо с рекордными показателями декабря 2017 года. При этом участники рынка отмечают задержки с вывозом зерна из-за ухудшения погоды в южных регионах России.

О ситуации с экспортом зерна — в материале «Ъ» «Зерновая переделка».

Андрей Сапожников

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