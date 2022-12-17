МИД России назвал актом цензуры остановку вещания русскоязычных телеканалов в Молдавии

«Беспримерным актом политической цензуры» назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова аннулирование лицензий русскоязычных телеканалов в Молдавии. Она обвинила восточноевропейское государство в несоблюдении принципов плюрализма СМИ.
Мария Захарова
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Грубейшее попрание права на свободу доступа к информации, о своей приверженности которому регулярно заявляют в политическом руководстве республики»,— приводится на сайте МИДа комментарий госпожи Захаровой.
Внешнеполитическое ведомство потребовало от «профильных международных организаций» принять меры по исправлению актуальной ситуации.
Из-за энергетического кризиса в Молдавии с конца 2021 года действует режим чрезвычайного положения. Вчера, 16 декабря, власти республики приостановили действие лицензий следующих СМИ: Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV (часть из них ретранслируют российские программы).
«В ситуации, когда против нашей страны ведется не только энергетическая война, но и информационная война, на нас лежит ответственность и даже обязанность защищать наших граждан и страну»,— объяснила запрет на вещание упомянутых телеканалов премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.
Летом президент республики Майя Санду подписала закон о защите информационного пространства, согласно которому трансляция российских новостных программ и фильмов оказалась под запретом.