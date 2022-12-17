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Коммерсантъ FM
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МИД России назвал актом цензуры остановку вещания русскоязычных телеканалов в Молдавии

«Беспримерным актом политической цензуры» назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова аннулирование лицензий русскоязычных телеканалов в Молдавии. Она обвинила восточноевропейское государство в несоблюдении принципов плюрализма СМИ.

Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Мария Захарова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Грубейшее попрание права на свободу доступа к информации, о своей приверженности которому регулярно заявляют в политическом руководстве республики»,— приводится на сайте МИДа комментарий госпожи Захаровой.

Внешнеполитическое ведомство потребовало от «профильных международных организаций» принять меры по исправлению актуальной ситуации.

Из-за энергетического кризиса в Молдавии с конца 2021 года действует режим чрезвычайного положения. Вчера, 16 декабря, власти республики приостановили действие лицензий следующих СМИ: Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV (часть из них ретранслируют российские программы).

«В ситуации, когда против нашей страны ведется не только энергетическая война, но и информационная война, на нас лежит ответственность и даже обязанность защищать наших граждан и страну»,— объяснила запрет на вещание упомянутых телеканалов премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

Летом президент республики Майя Санду подписала закон о защите информационного пространства, согласно которому трансляция российских новостных программ и фильмов оказалась под запретом.

Андрей Сапожников

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