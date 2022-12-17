Минцифры предупредило о массовых кражах аккаунтов в Telegram

Пользователи мессенджера Telegram сегодня, 17 декабря, столкнулись с массовыми попытками кражи их аккаунтов. Об этом сообщило Минцифры РФ. Ранее сообщалось, что пользователи Telegram получают сообщения от своих контактов с предложением получить якобы подаренный им доступ к подписке Telegram Premium.

«При угоне аккаунта непонятно, скачивается ли при этом вся переписка и какие еще действия происходят»,— заявило министерство, посоветовав использовать двухфакторную аутентификацию.

Минцифры также подтвердило примерную схему: «Пользователю поступает сообщение от кого-то из списка контактов, что он отправил пользователю подарок — подписку на Telegram Premium». Затем пользователь вводит присланный код авторизации, и его аккаунт тут же открывается у злоумышленника на компьютере.

«Новый аккаунт тут же рассылает подобные сообщения по всему списку контактов и удаляет их из списка отправленных. При этом у получателей сообщение остается»,— описывает министерство схему и предлагает в «Настройках» активировать завершение всех других сеансов.

Мария Федотова