Глава Приамурья предложил давать вторую отсрочку от армии работникам ОПК

Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил предоставлять вторую отсрочку от службы в армии для выпускников, трудоустроенных на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом он заявил на Форуме национальной кадровой инициативы, сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Орлов

Фото: Пресс-служба конкурса "Лидеры России" Василий Орлов

Фото: Пресс-служба конкурса "Лидеры России"

Кроме того, господин Орлов предложил предоставлять возможность в качестве альтернативной гражданской службы выбирать работу на предприятиях ОПК. «Это поможет решить кадровую проблему, которая сейчас возникла в этих организациях»,— сообщает правительство.

Сотрудники системообразующих предприятий могут рассчитывать на отсрочку от мобилизации. После объявления частичной мобилизации в РФ в рекрутинговом сервисе Rabota.ru в связи с этим заметили, что вырос спрос на позиции в структурах ОПК и IT-компаниях.

Частичная мобилизация завершилась 28 октября, о второй ее волне речь не идет, сообщают власти.

Подробнее о спросе на ряд профессий на фоне мобилизации читайте в публикации «Ъ FM» «Соискатели гонятся за бронью».

Мария Федотова