Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Приамурья предложил давать вторую отсрочку от армии работникам ОПК

Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил предоставлять вторую отсрочку от службы в армии для выпускников, трудоустроенных на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом он заявил на Форуме национальной кадровой инициативы, сообщает региональное правительство.

Василий Орлов

Василий Орлов

Фото: Пресс-служба конкурса "Лидеры России"

Василий Орлов

Фото: Пресс-служба конкурса "Лидеры России"

Кроме того, господин Орлов предложил предоставлять возможность в качестве альтернативной гражданской службы выбирать работу на предприятиях ОПК. «Это поможет решить кадровую проблему, которая сейчас возникла в этих организациях»,— сообщает правительство.

Сотрудники системообразующих предприятий могут рассчитывать на отсрочку от мобилизации. После объявления частичной мобилизации в РФ в рекрутинговом сервисе Rabota.ru в связи с этим заметили, что вырос спрос на позиции в структурах ОПК и IT-компаниях.

Частичная мобилизация завершилась 28 октября, о второй ее волне речь не идет, сообщают власти.

Подробнее о спросе на ряд профессий на фоне мобилизации читайте в публикации «Ъ FM» «Соискатели гонятся за бронью».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...