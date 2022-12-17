В ЛУКОЙЛе усмотрели угрозу в девятом пакете санкций ЕС для НПЗ в Болгарии

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ЛУКОЙЛа, расположенный в городе Бургас на юго-востоке Болгарии, может столкнуться с ограничениями из-за девятого пакета санкций Евросоюза. Подобные опасения высказал Ильшат Шарафутдинов, председатель управительного совета «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас».

«В настоящее время мы анализируем ситуацию и проводим консультации»,— сказал господин Шарафутдинов ТАСС.

В конце ноября издание Euractiv сообщило, что правительство Болгарии санкционировало работу предприятия ЛУКОЙЛа на территории республики (в том числе продолжение экспорта нефтепродуктов в ЕС) до 2024 года при условии полной уплаты налогов.

2 декабря агентство Reuters со ссылкой на болгарский Кабмин уточнило, что с 5 марта 2023 года «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» не сможет экспортировать топливо, переработанное из российской нефти.

О девятом пакете санкций ЕС и его последствиях — в материале «Ъ» «Банки наказали за финансы».

Андрей Сапожников