Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В ЛУКОЙЛе усмотрели угрозу в девятом пакете санкций ЕС для НПЗ в Болгарии

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ЛУКОЙЛа, расположенный в городе Бургас на юго-востоке Болгарии, может столкнуться с ограничениями из-за девятого пакета санкций Евросоюза. Подобные опасения высказал Ильшат Шарафутдинов, председатель управительного совета «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас».

«В настоящее время мы анализируем ситуацию и проводим консультации»,— сказал господин Шарафутдинов ТАСС.

В конце ноября издание Euractiv сообщило, что правительство Болгарии санкционировало работу предприятия ЛУКОЙЛа на территории республики (в том числе продолжение экспорта нефтепродуктов в ЕС) до 2024 года при условии полной уплаты налогов.

2 декабря агентство Reuters со ссылкой на болгарский Кабмин уточнило, что с 5 марта 2023 года «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» не сможет экспортировать топливо, переработанное из российской нефти.

О девятом пакете санкций ЕС и его последствиях — в материале «Ъ» «Банки наказали за финансы».

Андрей Сапожников

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...