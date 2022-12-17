На Кубани подтверждено 69 случаев заболевания коронавирусом

За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 69 жителей Краснодарского края. На долю краевой столицы пришлось 17 случаев. В лидерах также оказались Сочи (7 случаев), Выселковский и Каневской районы (по 5 случаев), Геленджик, Тимашевский, Славянский, Ейский, Гулькевичский районы (по 3 случая), сообщает пресс-служба администрации края.

На сегодняшний день в учреждения здравоохранения с подозрением на коронавирус обратились 1 064 683 человека. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг 6039.

За весь период выздоровели 331 620 человек, из них за последние сутки — 68. 11 126 заболевших погибли от осложнений (один умерший за сутки). В тяжелом состоянии на ИВЛ сегодня находятся три человека. Всего за все время пандемии в регионе подтвердили 343 231 случай COVID-19.

16 декабря на Кубани выявили 83 случая COVID-19.

С сегодняшнего дня, 17 декабря, кабинеты неотложной помощи детской и взрослой поликлиник Горячего Ключа перешли на усиленный режим работы. Это вызвано ухудшением эпидемиологической обстановки и участившимися обращениями жителей города с признаками ОРВИ и гриппа.

Андрей Ульченко

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