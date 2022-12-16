На Кубани за сутки выявили 83 случая COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 83 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре выявили 32 случая, в Новороссийске — семь, в Сочи — шесть. По три новых пациента зарегистрировали в Армавире, Анапе, Горячем Ключе, Тимашевском, Приморско-Ахтарском, Каневском и Выселковском районах. По два положительных результата в Апшеронском, Динском, Мостовском и Туапсинском районах. По одному новому пациенту в Брюховецком, Ейском, Кавказском, Калининском, Кореновском, Крымском, Лабинском, Ленинградском и Новокубанском районах.

За сутки с выздоровлением выписали 67 человек. Продолжают стационарное лечение 115 человек с подтвержденным диагнозом. На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус находятся 806 человек, в том числе 370 пациентов с COVID-19 на дому. В тяжелом состоянии на ИВЛ остаются два жителя.

С начала пандемии на Кубани подтвердили 343 162 случая COVID-19. Из них выздоровели 331 552 человек, скончались — 11 125.

Татьяна Ручкина

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