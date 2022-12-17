В МИД России заявили о болезненных последствиях новых санкций для ЕС

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова полагает, что девятый пакет санкций болезненно отразится на странах Евросоюза. Госпожа Захарова считает, что Европе угрожает «деиндустрилизация», а негативные последствия санкций будут только нарастать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Из-за непродуманных шагов Брюсселя граждане ЕС уже столкнулись с энергодефицитом и беспрецедентной санкционной инфляцией, а над экономикой Евросоюза нависла реальная угроза деиндустриализации»,— заявила Мария Захарова (цитата по ТАСС). По мнению госпожи Захаровой, инициатор разрыва торгово-экономических связей Евросоюза с Россией — США.

Вчера, 16 декабря, Евросоюз утвердил девятый пакет санкций в отношении России, который запрещает экспорт товаров и технологий, связанных с авиацией, а также несет запрет на оказание услуг в сферах рекламы и маркетинговых исследований. Кроме того, европейским гражданам запрещено инвестировать в энергетический и горнодобывающий секторы России. Запрет не касается критически важного сырья.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина