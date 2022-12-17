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Коммерсантъ FM
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Суд заблокировал сайт владимирского издания «Резонанс» за инструкцию по уклонению от мобилизации

Кольчугинский городской суд заблокировал на территории России сайт владимирского издания «Резонанс» по иску прокуратуры. На сайте суда не уточняется, по какой причине ограничен доступ к сайту издания.

Редактор издания Данил Беляков со ссылкой на заявление Роскомнадзора сообщил изданию «Довод», что «Резонанс» заблокировали из-за инструкции по уклонению от мобилизации. Данил Беляков еще в апреле уехал из России в Стамбул после обыска по уголовному делу о нанесении граффити антивоенного содержания.

В начале августа генеральный прокурор Игорь Краснов заявил в интервью «Ъ», что за время военной операции на Украине в России «удалено или заблокировано порядка 138 тысяч интернет-ресурсов». Только за третий квартал 2022 года Роскомнадзор заблокировал 89 тыс. интернет-страниц.

Анастасия Ларина

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