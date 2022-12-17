Во внутренних войсках МВД Белоруссии создадут отряды из запасников

Во всех подразделениях внутренних войск МВД Белоруссии создадут отряды из военнослужащих запаса. Они будут бороться с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями. Один такой отряд под названием «Смерч», в который вошли 300 военнослужащих, уже сформирован.

«Сформированному отряду специального назначения по борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями дали название ''Смерч''. Аналогичные подразделения будут созданы во всех соединениях внутренних войск»,— говорится в сообщении МВД Белоруссии в Telegram.

14 ноября в МВД Белоруссии сообщили об усилении мер безопасности в 14 районах Брестской и Гомельской областей на границе с Украиной. Тогда же МВД Белоруссии сообщило в белорусских внутренних войсках нескольких новых подразделений, в том числе по противодействию беспилотникам.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина