Над Запорожской АЭС начали монтировать защитный купол над хранилищем ядерных отходов

Над хранилищем отработанных ядерных отходов на Запорожской АЭС начали строить защитный купол, чтобы защитить хранилище от осколков снарядов. Об этом сообщил член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«На ЗАЭС над хранилищем отработанных ядерных отходов монтируют защитный купол»,— написал Рогов в своем Telegram-канале.

«Росэнергоатом», контролирующий станцию с начала октября, как минимум дважды сообщал о попадании снарядов в хранилище ядерных отходов: 20 ноября и 19 ноября.

При посредничестве МАГАТЭ 13 декабря Россия и Украина договорились о создании на Запорожской АЭС зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС. Вместе с МГАТЭ Россия и Украина также обсуждают создание защитной зоны вокруг станции и международный мониторинг этой зоны.

Подробнее о том, что происходит на 296-й день после ввода российских войск на территорию Украины, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина