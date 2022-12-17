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Коммерсантъ FM
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Власти сообщили об извлечении из-под завалов разрушенного дома в Кривом Роге тела полуторагодовалого ребенка

Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил, что вчера,16 декабря, при падении ракеты на жилой дом в Кривом Роге погиб полуторогодовалый ребенок. По словам господина Резниченко, всего в результате вчерашнего удара по городу погибли 4 человека, 13 человек были ранены, в том числе четверо детей.

«Пятничный удар по городу унес четыре жизни»,— написал Валентин Резниченко в Telegram. По его словам, при разборе завалов было обнаружено тело 64-летней женщины и «молодой семьи с маленьким сыном».

16 декабря власти Украины сообщали о взрывах в городах нескольких областях страны. Из-за массированных ударов по энергетическим объектам на Украине объявили аварийные отключения электричества. По данным «Укрэнерго», из-за обстрелов повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции.

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