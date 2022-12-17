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Коммерсантъ FM
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Постпред РФ в Вене: рано говорить о приближении к договоренностям по защитной зоне ЗАЭС

Прямые трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и МАГАТЭ о защитной зоне вокруг Запорожской АЭС невозможны, считает постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его мнению, говорить о приближении договоренностей рано, но «процесс идет».

Фото: МИД РФ

Фото: МИД РФ

«Говорить о том, что мы приближаемся к договоренности, пожалуй, еще рано. И прогнозировать сроки финализации переговорного процесса я бы не стал»,— сказал господин Ульянов ТАСС.

Дипломат прокомментировал встречу гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. По данным постпредства, на встрече тема обсуждалась «достаточно подробно», что сохраняет «шансы на достижение договоренности». «Конечно, дело могло бы продвигаться быстрее в случае проведения прямых переговоров в трехстороннем формате, но в силу нынешнего состояния российско-украинских отношений это невозможно»,— сказал господин Ульянов. По его словам, из-за состояния отношений между двумя странами господину Гросси приходится заниматься «челночной дипломатией».

Запорожская АЭС, крупнейшая электростанция в Европе, перешла под контроль России 28 февраля. Осенью ее передали под управление «Росэнергоатома» по указу президента России Владимира Путина. Обсуждается вопрос о создании защитной зоны вокруг станции. МАГАТЭ сообщало, что агентству удалось добиться с Киевом прогресса по этой теме.

Леонид Уварчев

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