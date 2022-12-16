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Коммерсантъ FM
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Акции спутникового оператора Maxar Technologies растут более чем на 120% на новостях о сделке с Advent

Акции американского спутникового оператора Maxar Technologies дорожают на 120% на фоне новостей о покупке бизнеса инвестиционной компанией Advent за $6,4 млрд. Об этом свидетельствует данные на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE).

По данным на 11:31 в Нью-Йорке (19:31 мск), акции Maxar растут на 122,66% до $51,44 за бумагу.

По условиям сделки, Advent заплатит инвесторам Maxar по $53 за обыкновенную акцию и проведет делистинг компании.

Maxar занимается разработкой космических технологий, в том числе производством разведывательных спутников для наблюдения Земли.

Эрдни Кагалтынов

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