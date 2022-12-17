«Маникюр и педикюр заменим на пальцерез и ногтегрыз»

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении использования иностранных слов в русском языке. “Ъ” спросил культурных деятелей, бизнесменов и других носителей русского языка, как они относятся к заимствованиям.

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Семен Альтов, писатель-сатирик:

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

— Нормально отношусь, если такие слова уже вошли в нашу речь и отпечатались в мозгу. Если отказаться от уже привычных «супермаркетов», «суши-баров», а еще пуще от «парламента», «президента» и так далее, сколько денег уйдет впустую? Не самая главная проблема... А маникюр-педикюр как заменим: «пальцерез» и «ногтегрыз»? Может, еще буквы какие-то заменить? Особенно из тех, с которых слово начинается и всем все понятно, о чем идет речь, типа «х..!» или «б…!».

Елена Шмелева, заместитель директора по научной работе Института русского языка имени В. В. Виноградова:

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

— Столетиями русский язык то добавлялся иностранными словами, то от них избавлялся. Наверное, две трети слов современного языка — заимствованные, пришли в IX−X веке или позднее.

Сейчас есть слова, которые не только меня раздражают, особенно в профессиональной сфере, но я знаю, что часть из них уйдет из повседневной речи. Все зависит не столько от языка, а от экономического, политического, культурного влияния стран в мире. Было время, когда русские слова обогащали западные языки словами «балалайка», «блины», «бабушка», потом были «спутник», «перестройка», другие.

Василий Уткин, блогер:

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— А зачем без них (иностранных слов.— “Ъ”) обходиться? Все-таки важнее, чтобы собеседник или слушатель адекватно воспринимал то, о чем говорят, чем прямолинейное стремление выполнить непонятную задачу — не употреблять иностранное слово. Язык для того и придуман, чтобы мы не важно какими словами, но ясно выражали свои мысли, чувства и правильно друг друга понимали. Стоит ли упражняться в замене, например, футбола на «ногомяч» или на что угодно, если после этого меня просто будут хуже понимать или вообще перестанут читать и слушать.

Максим Кронгауз, профессор НИУ ВШЭ и РГГУ, первый заместитель председателя комиссии по развитию высшего образования и науки Общественной палаты РФ:

Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ

— Альтернативы заимствованиям нет. Это данность, так язык обогащается. Наверное, можно попробовать просто закрыть этот поток, но я против подобных вещей. Нельзя ничего запрещать, пока вы не создадите реальную альтернативу новым понятиям, вещам, явлениям. Многие заимствования потом становились русскими словами.

Вообще идеи запретить заимствования возникают периодически, раньше этим отличался Жириновский. Хотя не исключаю, что эта попытка может иметь более существенные результаты. Есть не очень правильная и даже опасная идея в ориентации на словари. А там много чего нет, да и издаются они очень медленно. Если бы слова сразу попадали в словари, другое дело.

Лидия Александрова, директор по развитию торговой галереи Seasons:

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— Не надо усложнять людям жизнь, и, несмотря на временные трудности, мы остаемся членами мирового сообщества. В русском языке есть устоявшиеся понятия, которые проще и понятнее звучат на том языке, откуда они пришли. Чаще это английский: например, можно говорить «электронное письмо», но мне проще и легче сказать «имейл». В моде есть много понятий и терминов, эквивалентов и аналогов, которых в русском языке либо нет, либо их очень долго подбирать.

Вот мы недавно изменили название торговой галереи с «Модный сезон» на более емкое и современное «Seasons», а теперь переживаем, как бы все не пришлось возвращать обратно.

Евгений Бунимович, председатель комиссии по образованию Мосгордумы:

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

— Богатство нашего языка всегда было связано с легкой адаптацией иностранной речи, особенно в профессиональной среде. Это давало разнообразие языка. Есть «гуманизм» — абстрактное слово — и «человечность». Во многих странах это одно и то же понятие, у нас же есть разница между официозом и бытовым восприятием. Таких примеров много.

Другое дело, что в последние годы в русский язык вошло огромное число, может быть, и излишних слов. Но как-то нужно называть те вещи, которых у нас раньше не было? Франция строго следит за чистотой языка и все равно вынуждена соглашаться с англоязычными терминами.

Оксана Федорова, телеведущая, актриса:

Фото: Виктор Васенин, Коммерсантъ

— Я всегда за чистоту языка. Языковая идентичность очень важна, она определяет мышление и, соответственно, поведенческие особенности человека и нации. Исчезает язык — исчезает нация.

Кирилл Колесников, двукратный чемпион мира по паркуру, TikTok-блогер:

Фото: Instagram.com / thekiryalife

— Важно, о каких иностранных словах идет речь и в каком контексте они употребляются. Например, в паркуре они просто необходимы для обозначения прыжков — дроп, сприн, гэп, блайнд и так далее. У них нет односложных аналогов в русском языке. Точно так же в IT или в диджитал.

Главное — не перегибать и не превращать свою речь в тот «рунглиш», который из языка космонавтов на МКС превратился в разновидность «французского с нижегородским».

Анатолий Казаков, шеф-повар ресторана Selfie:

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— Есть международные или профессиональные, а не просто иностранные слова. Например, в гастрономии есть термины, когда ты одним словом описываешь потребителю огромный и сложный технологический процесс, а у него формируется понимание, что это такое. А по-русски получился бы трактат, смысл которого все равно будут понимать только специалисты.

Составляя меню ресторанов, всегда перечитываю их как обычный клиент, которому из четырех-пяти несложных слов должно быть понятно, как готовится и будет выглядеть блюдо. Так же происходит во многих других профессиональных областях.

Анастасия Чернобровина, телеведущая, советник президента Русского географического общества по информполитике:

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

— Мне заимствования не мешают. Их, конечно, можно попытаться остановить законодательно, но они все равно не уйдут. Мы живем в мультиполярном мире, а с появлением интернета планета стала большой, красивой и уютной деревней, где все общаются на разных языках.

Наверное, почистить русский язык было бы неплохо, но сделать это не просто, да и с какого века начинать. У нас есть более важная проблема — уровень образования и знание русского языка. Я много переписываюсь с разными людьми и вижу, что многие не очень уважительно относятся к русскому языку. Людям грамотным иностранные слова не мешают, а подрастающему поколению надо лучше изучать русский язык и больше читать. И потом они сами решат, употреблять иностранные слова или нет.

Группа «Прямая речь»