ОЭЗ «Санкт-Петербург» привлекла новых резидентов с инвестициями в почти 10 млрд рублей

Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» одобрил реализацию на территории зоны четырех новых инвестпроектов общей стоимостью 9,9 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба ОЭЗ в пятницу, 16 декабря.

Так, ООО «ИнСтелРус» будет развивать производство цельностеклянных конструкций с экстремальным углом гнутья, на эти цели компания получит участок в 1,45 га. Инвестиции в проект составят 1,8 млрд рублей. Запуск производства позволит создать 185 рабочих мест.

ООО «АРТАК» будет развивать на территории ОЭЗ предприятие по разработке и производству медицинских изделий для гемодиализа за 2 млрд рублей. На предприятии в дальнейшем будет трудоустроено 155 специалистов. Другой проект в сфере медицины будет реализовывать ООО «Лонофарм», за 3,8 млрд рублей компания построит научно-производственный комплекс (НПК) по разработке и серийному выпуску лекарств, включая наркозные средства и искусственную кровь.

Наконец, проект ООО «МКС» за 2,4 млрд рублей предполагает создание производственного комплекса по изготовлению судового комплектующего оборудования (СКО). Предприятие обеспечит работой 224 человека.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Смольном оценили расширение ОЭЗ «Санкт-Петербург» в 2,8 млрд рублей.

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