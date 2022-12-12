В Смольном оценили расширение ОЭЗ «Санкт-Петербург» в 2,8 млрд рублей

На подготовку инженерной и транспортной инфраструктуры будущей площадки «Парнас» в составе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» потребуется около 2,8 млрд рублей. Такую цифру озвучила гендиректор ОЭЗ Тамара Рондалева. Первых инвесторов на реализацию проекта город начнет искать весной 2023 года.

«Ожидаемый срок подписания заявки — I квартал 2023 года. Площадь земельного участка — 27 га. Территория ограничена 8-м Верхним и 9-м Верхним переулками»,— рассказала госпожа Рондалева в разговоре с изданием «Деловой Петербург». Она добавила, что решение о присоединении к ОЭЗ третьей площадке «принято на всех уровнях власти», хотя юридически окончательное решение принимает губернатор.

Зампредседателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) Петербурга Дмитрий Прожерин в свою очередь сообщил, что у ОЭЗ «Санкт-Петербург» остается немного свободной земли, поэтому на «Парнасе» будут размещаться прежде всего инновационные предприятия, в том числе пищевые.

Подробнее о проекте третьей площадки ОЭЗ читайте в материале «"Парнас" расширяет специализацию».

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