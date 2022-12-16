Росавиация пока не получила от iFly оценку рисков полетов через воздушное пространство Сирии

Авиакомпания iFly не направила Росавиации оценку рисков полетов через воздушное пространство Сирии, а также перечень мероприятий по их снижению. Авиакомпания получит разрешение на перелеты через Сирию после того, как предоставит гарантии о соблюдении прав пассажиров на безопасную авиаперевозку. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Решение о возможности выполнения полетов авиакомпании iFly через воздушное пространство Сирии может быть принято только после детальной проработки вопроса со всеми уполномоченными органами и получения соответствующих гарантий от авиаперевозчика о соблюдении прав пассажиров на безопасную авиаперевозку»,— сказано в сообщении Росавиации. В ведомстве добавили, что продолжают работать над согласованием безопасного использования воздушного пространства Сирии российскими авиакомпаниями.

В свою очередь в пресс-службе iFly сообщили, что компания планирует возобновить рейсы в Египет вечером 16 декабря. В компании добавили, что, по их оценке, маршрут через территорию Сирии безопасный, его можно использовать для регулярных рейсов.

15 декабря более тысячи пассажиров iFly не смогли вылететь из Москвы в Египет. Отмену объяснили закрытием воздушного пространства Иордании. iFly не смогла предоставить страховой сертификат из-за санкций против России. В Росавиации позже заявили, что Сирия считается опасным для авиаперелетов регионом, через страну проходит альтернативный маршрут в Египет. Запрет на авиаперевозки через ее воздушное пространство был введен десять лет назад.

О ситуации — в материале «Ъ FM» «Отдых в Египте остался на бумаге».

Олеся Павленко