Глава ЦБ объяснила сохранение уровня ключевой ставки умеренным ростом цен

Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, почему регулятор принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%. Это вызвано умеренным ростом текущих цен и сдержанным потребительским спросом. Об этом она сообщила на пресс-конференции ЦБ.

Госпожа Набиуллина также выделила ряд проинфляционных факторов, которые ЦБ будет учитывать при проведении денежно-кредитной политики. Среди них — повышенные инфляционные ожидания, нехватка рабочей силы в отдельных секторах, ограничение на стороне предложения, расширение бюджетного дефицита, а также ухудшение условий внешней торговли.

Глава Банка России напомнила, что цель регулятора — вернуть инфляцию к целевому показателю к 2024 году. «Прогноз на следующий год мы сохраняем в диапазоне 5-7%»,— добавила госпожа Набиуллина (цитата по эфиру ЦБ в YouTube).

Ранее сегодня, 16 декабря, стало известно, что ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. В Центробанке добавили, что дальнейшее решение по ключевой ставке будет приниматься с учетом динамики инфляции и структурной перестройки экономики.

После ввода войск России на Украину ЦБ повысил ключевую ставку до рекордных 20%. С 8 апреля, на фоне улучшения макроэкономической ситуации в стране, регулятор начал постепенно снижать ставку. В сентябре госпожа Набиуллина заявила, что ЦБ вскоре может завершить понижение ставки.

Подробнее — в материале «Ключевая ставка осталась неподвижной».

Эрдни Кагалтынов