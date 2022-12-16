В Тюменском учебном центре скончался 34-летний мобилизованный

Мобилизованный житель Косинского района (Пермский край) скончался в Тюменском военном учебном центре, сообщил «Ъ-Прикамье» источник. Мобилизованному было 34 года. По факту смерти военнослужащего проводится проверка. Сейчас известно, что следов насильственной смерти или суицида обнаружено не было. На протяжении всего периода пребывания в Тюмени мобилизованный ни разу не обращался к медикам, жалоб на состояние здоровья не зафиксировано.

Власти заявили, что его семье будет оказана всяческая поддержка, в том числе помощь с организацией похорон. Министерством обороны семье будет выплачена страховка в связи со смертью военнослужащего при исполнении служебных обязанностей.

Напомним, это не первый случай смерти мобилизованного в учебном центре. Ранее в учебном центре Тюмени другой мобилизованный из Пермского края скончался от остановки сердца. В учебном центре на территории Свердловской области также были случаи смерти мобилизованных.

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Диана Сунагатуллина