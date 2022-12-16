Челябинский губернатор выразил соболезнования в связи с смертью редактора сайта «Коммерсантъ-Урал»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования в связи со смертью редактора сайта «Коммерсантъ-Урал» и бывшего редактора челябинской редакции «Коммерсанта» Татьяны Дрогаевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ

«Татьяну Юрьевну хорошо знали и ценили в медийном сообществе Большого Урала. Настоящий профессионал, человек одаренный, влюбленный в свою профессию, она по праву пользовалась заслуженным уважением у коллег и партнеров издания. Большое внимание Татьяна Юрьевна уделяла работе с регионами, хорошо знала Челябинскую область, была первым редактором “Коммерсантъ-Челябинск”, открывала региональное подразделение редакции. Это большая потеря для всех. Скорбим», — цитирует господина Текслера «Ъ-Южный Урал».

Татьяна Дрогаева скончалась в Челябинске утром 16 декабря. Около недели врачи боролись за ее жизнь, она находилась в тяжелом состоянии. По предварительным данным, в субботу 10 декабря у нее случился инсульт.

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