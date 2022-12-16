В Челябинске умерла редактор сайта «Коммерсантъ-Урал» Татьяна Дрогаева

В больнице Челябинска скончалась редактор сайта «Коммерсантъ-Урал» Татьяна Дрогаева. Ее доставили в областной центр из Карабаша, где она была на редакционном мероприятии. По предварительным данным, у нее был инсульт. Врачи боролись за ее жизнь около недели. Ей было 37 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ

Татьяну Дрогаеву хорошо знают на Южном Урале, она до 2017 года возглавляла челябинскую редакцию «Коммерсанта», после этого занимала пост главного редактора екатеринбургского портала E1. В течение последних трех лет была редактором сайта «Коммерсантъ-Урал» в Екатеринбурге.

Редакция «Коммерсантъ Южный Урал» выражает соболезнования родным, близким и коллегам Татьяны.

Соболезнования выразил губернатор Челябинской области Алексей Текслер: «Татьяну Юрьевну хорошо знали и ценили в медийном сообществе Большого Урала. Настоящий профессионал, человек одаренный, влюбленный в свою профессию, она по праву пользовалась заслуженным уважением у коллег и партнеров издания. Большое внимание Татьяна Юрьевна уделяла работе с регионами, хорошо знала Челябинскую область, была первым редактором “Коммерсантъ-Челябинск”, открывала региональное подразделение редакции. Она много писала на экономические темы, была автором интересных аналитических материалов. Смерть настигла ее при выполнении редакционного задания на Южном Урале. Это большая потеря для всех. Скорбим».