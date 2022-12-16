Работающие на гособоронзаказ заводы Урала перевели на шестидневку

Крупные предприятия «Ростеха», «Алмаз-Антея» и «Роскосмоса» в Свердловской области перевели на шестидневную рабочую неделю. Как сообщил председатель федерации профсоюзов области Андрей Ветлужских, в теории рабочий день сотрудников могут увеличить до 12 часов.

«Да, они сейчас работают шесть дней, а не пять дней в неделю. Да, по законодательству можно чуть ли не ежедневно до четырех часов увеличивать рабочий день в целях производственной необходимости, до двенадцати часов работать»,— рассказал представитель профсоюзов на пресс-конференции (цитата по ТАСС). Он сообщил, что госзаказ оборонных предприятий был «значительно увеличен».

Андрей Ветлужских отметил, что профсоюз следит за тем, чтобы руководство заводов не допускало злоупотреблений по отношению к сотрудникам. По его словам, работникам предприятий «совершенно точно» увеличили оплату труда.

Президент России Владимир Путин подписал закон о специальных мерах в экономике в условиях военной операции в июле. Закон позволяет правительству устанавливать порядок и условия привлечения работников предприятий, работающих на оборону, к сверхурочной работе. «Ростех» перевел несколько предприятий на сверхурочную работу еще в августе. Среди них — «Уралвагонзавод».

Как говорил министр обороны Сергей Шойгу, в 2023 году объемы гособоронзаказа будут увеличены в 1,5 раза. Министр утверждает, что это позволит обеспечить российскую армию вооружением и техникой на 97%.

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Анастасия Ларина