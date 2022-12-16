«Ливерпуль» по итогам года занял первое место в рейтинге европейских футбольных клубов

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» по итогам 2022 года возглавил рейтинг лучших европейских клубов, который составляет Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS). В тройку лидеров вошли испанский «Реал» и английский «Челси».

«Ливерпуль» набрал 297 очков, «Реал Мадрид» — 275, «Челси» — 271.

Также в рейтинге:

«Манчестер Сити» (Англия) — 270 очков;

«Бенфика» (Португалия) — 250;

«Лейпциг» (Германия) — 240;

«Бавария» (Германия) — 238;

«Порту» (Португалия) — 236;

«ПСВ» (Нидерланды) — 227,5;

«Пари Сен-Жермен» (Франция) — 220.

В последнем розыгрыше Лиги чемпионов «Реал» выиграл у «Ливерпуля» со счетом 1:0.

О Суперлиге читайте в материале «Ъ» «Футбол на монополе».

Полина Собакина