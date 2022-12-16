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Коммерсантъ FM
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«Ливерпуль» по итогам года занял первое место в рейтинге европейских футбольных клубов

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» по итогам 2022 года возглавил рейтинг лучших европейских клубов, который составляет Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS). В тройку лидеров вошли испанский «Реал» и английский «Челси».

«Ливерпуль» набрал 297 очков, «Реал Мадрид» — 275, «Челси» — 271.

Также в рейтинге:

  • «Манчестер Сити» (Англия) — 270 очков;
  • «Бенфика» (Португалия) — 250;
  • «Лейпциг» (Германия) — 240;
  • «Бавария» (Германия) — 238;
  • «Порту» (Португалия) — 236;
  • «ПСВ» (Нидерланды) — 227,5;
  • «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 220.

В последнем розыгрыше Лиги чемпионов «Реал» выиграл у «Ливерпуля» со счетом 1:0.

О Суперлиге читайте в материале «Ъ» «Футбол на монополе».

Полина Собакина

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