«Ливерпуль» по итогам года занял первое место в рейтинге европейских футбольных клубов

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» по итогам 2022 года возглавил рейтинг лучших европейских клубов, который составляет Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS). В тройку лидеров вошли испанский «Реал» и английский «Челси».
«Ливерпуль» набрал 297 очков, «Реал Мадрид» — 275, «Челси» — 271.
Также в рейтинге:
- «Манчестер Сити» (Англия) — 270 очков;
- «Бенфика» (Португалия) — 250;
- «Лейпциг» (Германия) — 240;
- «Бавария» (Германия) — 238;
- «Порту» (Португалия) — 236;
- «ПСВ» (Нидерланды) — 227,5;
- «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 220.
В последнем розыгрыше Лиги чемпионов «Реал» выиграл у «Ливерпуля» со счетом 1:0.
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