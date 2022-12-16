Температура на корабле «Союз МС-22» достигла 30°C из-за утечки в системе охлаждения

Температура в корабле «Союз МС-22», где накануне произошла утечка в системе охлаждения, составляет 30 градусов по Цельсию. Космонавты проводят работы с вентиляцией, чтобы снизить температуру, следует из переговоров экипажа Международной космической станцией с Центром управления полетами.

«Сейчас в корабле очень жарко, 30 градусов, может даже больше. Поэтому мы хотим немного изменить систему вентиляции для того, чтобы было вам попрохладнее, и воздух, который отбирается у СКВ, направить в корабль»,— сказал один из представителей ЦУП (перевод по «Интерфакс»). Трансляция переговоров проводило NASA.

15 декабря на МКС произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения корабля «Союз МС-22». Экипаж МКС не пострадал. Из-за утечки были приостановлены выходы космонавтов в открытый космос. В «Роскосмосе» сообщали, что причиной утечки могло стать попадание микрометеорита.

Олеся Павленко