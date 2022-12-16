В Нижнем Тагиле утвердили повышение стоимости проезда в трамваях

Стоимость проезда в трамваях Нижнего Тагила с 1 января 2023 года увеличится до 24 руб. Соответствующий документ уже подписан, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе администрации города. Ранее сообщалось, что владельцы транспорта и МУП «Тагилдорстрой» запросили у региональной энергетической комиссии (РЭК) увеличение тарифа в общественном транспорте до 26 руб.

Напомним, в 2023 году стоимость проезда во всем общественном транспорте Екатеринбурга может вырасти до 33 руб. Как пояснил мэр Алексей Орлов, к повышению цен властей подтолкнули последствия санкций, из-за которых выросли затраты на расходные материалы, горюче-смазочные материалы, запасные части для техники и логистику.

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Диана Сунагатуллина