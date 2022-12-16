Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга планируют увеличить до 33 рублей

В 2023 году стоимость проезда во всем общественном транспорте Екатеринбурга может вырасти на 1 руб. — до 33 руб., заявил на пресс-конференции мэр Алексей Орлов. Он пояснил, что к повышению цен властей подтолкнули последствия санкций, из-за которых выросли затраты на расходные материалы, горюче-смазочные материалы, запасные части для техники и логистику.

«Мы направили документы в Региональную энергетическую комиссию. Это повышение незначительное, не в пределах инфляции. Экономически обоснованная стоимость проезда сейчас порядка 50 руб. Но мы не можем на такое пойти», — подчеркнул мэр.

Напомним, последний раз стоимость проезда в Екатеринбурге поднимали в феврале этого года — до 32 руб.

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