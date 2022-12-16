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Коммерсантъ FM
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Bloomberg сообщил о попадании семи российских губернаторов в девятый пакет санкций ЕС

В рамках девятого пакета антироссийских санкций ЕС распространит ограничения более чем на 100 физических лиц, среди которых — семь губернаторов РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Имен губернаторов агентство не приводит, однако сказано, что ими могут быть «губернаторы, предположительно причастные к вывозу украинских детей в Россию». Кроме того, по данным Bloomberg, санкции коснутся российских банков и поставок двигателей для беспилотников.

Вчера, 15 декабря, AFP и Reuters сообщали, что ЕС согласовал девятый пакет антироссийских санкций. Сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что под ограничения попадут около 200 человек, в том числе «верхушка» российской элиты.

По словам господина Моравецкого, санкции также введут на продукцию двойного назначения. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что в перечень включают российских военных, предприятия ОПК, депутатов Госдумы и сенаторов, губернаторов, а также три российских банка, четыре телеканала и запрет на экспорт двигателей для дронов и беспилотников в Россию и в любые третьи страны.

О том, что может войти в девятый пакет санкций, читайте в материале «Ъ FM» «Евросоюз пакует разногласия».

Полина Собакина

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