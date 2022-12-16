Замглавы МИД России сообщил о работе над безвизовым режимом со странами Персидского залива

Россия работает над введением безвизового режима почти со всеми странами Персидского залива. Об этом сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Богданов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Михаил Богданов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Почти со всеми странами Персидского залива прорабатывается безвиз — Бахрейн, Саудовская Аравия. У нас отношения развиваются очень хорошо, и бизнес-делегации ездят. Думаю, сработаемся»,— сказал господин Богданов «РИА Новости».

Накануне замглавы МИД России Евгений Иванов говорил ТАСС, что ведомство работает над установлением безвизового режима со странами Персидского залива и Азии.

«Сейчас с рядом других стран Персидского залива такие соглашения в работе, а также еще с рядом стран в Азии», — сказал господин Иванов.

В настоящее время у России безвизовый режим действует с Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром. Страны Персидского залива — Оман, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Ирак и Иран.

Олеся Павленко