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Коммерсантъ FM
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«РИА Новости» сообщили об отсутствии планов у властей ЕС вводить потолок цен на газ

Источник «РИА Новости» в Брюсселе сообщил, что власти Евросоюза не обсуждают вопрос введения потолка цен на российский газ по аналогии с ограничениями на нефть.

«По поводу эмбарго на импорт российского газа в том же формате, что и нефтяное эмбарго, которое ЕС ввел в рамках своих мер против России, речи не идет», — сообщил источник.

Собеседник агентства пояснил, что Еврокомиссия не будет добиваться введения потолка цен на российский газ «в ближайшем будущем». Он добавил, что пока переговоры носят «лишь зондирующий характер».

В настоящее время ограничения на российский газ обсуждаются в Совете ЕС. Вечером 15 декабря стало известно, что совету не удалось согласовать газовые ограничения. Обсуждение продолжится 19 декабря. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что основная проблема — поиск средств, которые могут восполнить введение ограничений.

О том, что еще страны не смогли согласовать на саммите,— в материале «Ъ» «Евросоюз засиделся напоследок».

Полина Собакина

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