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Коммерсантъ FM
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Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 17–18 декабря

15 декабря в прокат вышел ряд фильмов, среди которых французско-бельгийский триллер «Таинственное убийство» и российская комедия «Непослушник 2». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».

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Таинственное убийство
Непослушник 2
Дон Жуан
На тебе сошелся клином белый свет
Помнить
Быстрый словарик любви
Тень. Взять Гордея
Треугольник печали
Елки 9
Двойная петля
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Таинственное убийство (La nuit du 12, 2022)

Таинственное убийство

  • Режиссер: Доминик Молль
  • В ролях: Бастьен Буйон, Були Ланнерс, Тео Шольби
  • Жанр: триллер, драма, криминал, детектив / Франция, Бельгия / 115 мин.
  • В прокате: с 15 декабря

Кинокритик Юлия Шагельман: «Поздним вечером 12 октября 2016 года в отделе криминальной полиции города Гренобля отмечают уход на пенсию прежнего шефа (Николя Жуэ). Все как на таких вечеринках водится: дурацкие шутки, неловкие тосты, дружеский шарж в рамочке в подарок. Прослезившись под насмешливые реплики подчиненных, которые, конечно, так маскируют свою собственную растроганность, начальник представляет нового капитана — молодого Йохана Вивеса (Бастьен Буйон), не склонного к длинным речам любителя порядка как в делах, так и в отношениях между сотрудниками.

Той же ночью в маленьком городке неподалеку, стиснутом со всех сторон Альпами, 21-летняя Клара (Лула Коттон-Фрапье) собирается домой после вечера в гостях у подружки (Полин Серийе). Та уговаривает ее остаться на ночь, но девушка отказывается, и это мелкое, незаметное решение, похожее на миллионы других, которые мы, не задумываясь, принимаем каждый день, оказывается для нее роковым. По дороге к дому, который и расположен-то буквально за углом, ее останавливает мужчина, лицо которого скрыто капюшоном. После пары реплик он обливает Клару бензином и поджигает, превращая в живой факел».

Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Невод с одною рутиной», «Висяк творения» и блицинтервью с режиссером Домиником Моллем «"Мы не хотели делать фильм с мрачным финалом"».

Непослушник 2 (2022)

Непослушник 2

  • Режиссер: Владимир Котт
  • В ролях: Виктор Хориняк, Таисия Вилкова, Юрий Кузнецов
  • Жанр: комедия / Россия / 108 мин.
  • Слоган: «Вспомнить все!»
  • В прокате: с 15 декабря

Кинопрокатчик «Каропрокат»: «К отцу Анатолию собирается на исповедь криминальный авторитет, который решил покаяться в своих грехах и начать новую жизнь. Но в тот же вечер священник после падения теряет память и забывает кто он, как жил и во что верил! А грешник требует исповедь — ведь он уже перевел солидную сумму на пожертвование. Исправить ситуацию берется наш герой Димонстр. Под присмотром бандита, он решается на самый масштабный пранк в своей жизни — восстановить яркие моменты жизни отца Анатолия, начиная с детства. По мнению врачей, есть шанс, что это может помочь вернуть память. В попытке "обмануть" память батюшки, Дима будет превращать реальность в фрагменты прошлого, используя декорации, спецэффекты, каскадеров, монахов, самого авторитета, Ефросинью, папу и просто актеров. Отец Анатолий проживет свою жизнь заново».

Дон Жуан (Don Juan, 2022)

Дон Жуан

  • Режиссер: Серж Бозон
  • В ролях: Виржини Эфира, Тахар Рахим, Ален Шамфор
  • Жанр: мюзикл, драма, мелодрама, комедия / Франция, Бельгия / 100 мин.
  • В прокате: с 8 декабря

Кинокритик Юлия Шагельман: «Как пелось в старой песенке, если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. Звучит эта максима и так-то пошловато, но театральному актеру Лорану (Тахар Рахим) не осталось даже такого сомнительного утешения: его невеста, тоже актриса, Жюли (Виржини Эфира) бросает его в день свадьбы, когда гости уже собрались на церемонию, даже не ради другого мужчины, а по совершенно непонятной причине. Впрочем, зрителям режиссер Серж Бозон и его соавтор сценария Аксель Ропер позволяют узнать чуть больше, чем герою. Мы, в отличие от Лорана, видим, как Жюли подъезжает к мэрии, пусть и с опозданием, но готовая связать себя узами брака, в свадебном платье, однако поворачивает обратно, увидев, что ее жених засмотрелся в окно на проходящую мимо женщину. Потом выяснится, что это для него обычное дело, но для невесты этот случай становится последней каплей.

Брошенный у алтаря Лоран реагирует на этот афронт в таком духе, что сомнения невесты начинают казаться вполне обоснованными: он бросается едва ли не на каждую встречную женщину, видя во всех них Жюли (незнакомок играет все та же Виржини Эфира в разных париках и нарядах)».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Мелос разошелся с драмой».

На тебе сошёлся клином белый свет (2021)

На тебе сошелся клином белый свет

  • Режиссер: Игорь Поплаухин
  • В ролях: Кира Пиевская, Екатерина Ермишина, Георгий Кудренко
  • Жанр: драма / Россия / 91 мин.
  • В прокате: с 8 декабря

Кинокритик Михаил Трофименков: «Полтора часа — а кажется, что и все три — по экрану бродит какая-то рыжая девушка по имени Яна (Кира Пиевская). Большую часть времени бродит она с тоскливым выражением лица, очевидно, обозначающим предельное экзистенциальное разочарование в окружающей действительности. Разочарования, которое погонит ее в финале с невнятной семейной вечеринки в холодные воды сибирской реки, где она примет, прежде чем утонуть, классическую позу Офелии с картины прерафаэлита Джона Эверетта Миллеса.

Безрадостно-живописно она ловит руками солнечный луч или капли дождя на полиэтиленовой пленке. Поднимает, как невыносимый груз, нормальный шланг, на который смотрит, как на ядовитую змею. В ее устах самая невинная фраза "А у нас тут шашлыки" звучит как кошмарная реплика сумасшедшей мамы маньяка из "Груза 200" Алексея Балабанова: "Мухи у нас". Иногда, впрочем, Яна меняет беспричинно тоскливое выражение лица на столь же беспричинно веселое».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Медведь не выходит на охоту».

Помнить (Rimembeo, 2022)

Помнить

  • Режиссер: Ли Иль-хён
  • В ролях: Ли Сон-мин, Нам Джу-хёк, Чон Ман-щик
  • Жанр: драма, триллер / Южная Корея / 128 мин.
  • Слоган: «О̶т̶о̶м̶с̶т̶и̶т̶ь̶ Остановить, пока не поздно»
  • В прокате: с 8 декабря

Кинокритик Юлия Шагельман: «Уйдя на заслуженный отдых, Хан Пиль Чху не собирается тихо греться на солнышке и выращивать цветочки в ожидании, когда Альцгеймер подчинит его полностью. Первым делом он наведывается в сарай в собственном дворе, где обнаруживаются набитая деньгами сумка, висящая на стене схема с портретами подозреваемых, как у каждого уважающего себя следователя в кино, а под полом — спрятанный кольт времен японской оккупации. Затем он записывает видео, в котором объясняется, что намерен расправиться с пятью людьми, виновными в том, что случилось с его семьей: отца японцы арестовали по доносу и запытали до смерти, мать умерла от горя, брат погиб в трудовом лагере, а сестру заставили стать "женщиной для утех", и она покончила с собой. В отличие от фильма Эгояна, Хан Пиль Чху не надо устанавливать личности своих врагов. Они ему хорошо известны, а чтобы не забыть, он вытатуировывает их имена на собственных пальцах».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Роскошь человеческого отмщения».

Быстрый словарик любви (A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe, 2022)

Быстрый словарик любви

  • Режиссер: Николетт Кребиц
  • В ролях: София Ройз, Удо Кир, Милан Хермс
  • Жанр: драма, мелодрама / Франция, Германия / 105 мин.
  • В прокате: с 8 декабря

Кинокритик Михаил Трофименков: «Анна (Софи Ройз) — шестидесятилетняя актриса, бывшая звезда и бывшая секс-бомба, ныне вышедшая в тираж и овдовевшая. Дело, конечно, не столько в возрасте, сколько в специфической пластике Ройз. Этакая женщина-нож, "бледная мать Германия", если вспомнить строки Брехта, состоящая из острых углов, как телесных, так и психологических. Нетрудно понять обслугу страсбургского отеля, категорически отказывающуюся распечатать окна ее номера: номер-то на пятом этаже, а от такой чего угодно ждать можно. Конфликты с — как дает понять Кребиц — сексистской средой шоу-бизнеса выбили ее из профессиональной обоймы. Теперь ей приходится жить, пусть и в комфорте, но исключительно по милости хозяина квартиры, ее верного друга Мишеля (Удо Кир). И перебиваться случайными заработками: давать, например, уроки сценической речи трудному подростку из приюта.

Адриан (Милан Хермс) — тот самый трудный подросток. Семнадцатилетний вор, злой белокурый и кудрявый мальчишка, Фассбиндеру бы понравился, способный и публично плюнуть в лицо годящейся ему в бабушки любовнице, и подарить ей пару волнистых попугайчиков. Они с Анной знакомы, о чем она не догадывается, еще до их официальной встречи: это Адриан как-то вечером вырвал у нее на улице сумку и убежал».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Фассбиндер со словарем».

Тень. Взять Гордея (2022)

Тень. Взять Гордея

  • Режиссеры: Илья Куликов, Аня Мирохина
  • В ролях: Олег Гаас, Екатерина Шарыкина, Денис Пьянов, Татьяна Бабенкова
  • Жанр: детектив, триллер, приключения / Россия / 90 мин.
  • В прокате: с 8 декабря

Кинопрокатчик «Каропрокат»: «Он — неуловимый шпион, который проходит по сводкам как "Гордей". Он — настоящая тень, человек с множеством лиц, которого никто никогда не видел. Поймать предателя Гордея — главная цель российской контрразведки, ведь этот загадочный человек неуловим и крадет государственные секреты. Когда появляется информация, что Гордей прямо сейчас действует в Москве и под угрозой оказывается национальная безопасность страны, на его след выходит молодой контрразведчик Вадим. Ставки в шпионской игре повышаются с каждым днем, главная из них — поймать Гордея пока не поздно, или погибнуть…»

Треугольник печали (Triangle of Sadness, 2022)

Треугольник печали

  • Режиссер: Рубен Эстлунд
  • В ролях: Харрис Дикинсон, Чарлби Дин, Вуди Харрельсон
  • Жанр: драма, комедия /Швеция, Франция, Великобритания, Германия, Турция, Греция, США, Дания, Швейцария, Мексика / 147 мин.
  • В прокате: с 1 декабря

Обзор «Ъ-Weekend»: «Пара моделей, Карл (Харрис Дикинсон) и Яя (Шарлби Дин Крик), собирается то ли разойтись, то ли пожениться. Яя больше зарабатывает, Карл ходит на кастинги, но у него слишком напряжен "треугольник печали", там, где образуются межбровные морщины. Карл и Яя ругаются из-за денег, но, оказавшись в круизе на яхте среди очень богатых людей, не ощущают никакой неловкости. Члены экипажа обязаны исполнять любую прихоть гостей, а гости — шведский IT-магнат, русский капиталист, торгующий дерьмом, пожилые британские торговцы оружием — наслаждаются жизнью. Во время капитанского ужина начинается жуткий шторм — и устрицы, икра и шампанское смешиваются с блевотой, дерьмом и цитатами из Маркса. В "Треугольнике печали" шведа Рубена Эстлунда еще много чего происходит, и в пересказе фильм кажется сатирой слишком грубой, слишком примитивной, слишком анекдотичной».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «И корабль блюет».

Ёлки 9 (2022)

Елки 9

  • Режиссеры: Александра Лупашко, Сергей Наумов
  • В ролях: Евгений Кулик, Федор Добронравов, Алексей Серебряков
  • Жанр: комедия / Россия / 94 мин.
  • Слоган: «Заходи на праздник!»
  • В прокате: с 1 декабря

Кинопрокатчик «Вольга»: «За считанные часы до праздника все с замиранием сердца надеются на чудо. Вся деревня Глухарево готовится с размахом встречать зарубежную кинозвезду. В Тюмени домохозяйке и будущей блогерше необходимо выиграть пари с мужем. В Екатеринбурге влюбленный ролевик разрывается между семейным счастьем и эпическими приключениями. В Санкт-Петербурге девушка вместе с долгожданным предложением руки и сердца узнает, что ее жених был мошенником. Как всегда, судьбы героев неожиданно переплетутся и каждому достанется своя частичка новогоднего волшебства».

Двойная петля (Devotion, 2022)

Двойная петля

  • Режиссер: Джастин Диллард
  • В ролях: Джонатан Мэйджерс, Глен Пауэлл, Кристина Джексон
  • Жанр: боевик, драма, военный, история / США / 139 мин.
  • Слоган: «Настоящая дружба измеряется поступками»
  • В прокате: с 1 декабря

Кинокритик Юлия Шагельман: «До корейского фронта герои добираются, когда фильм уже успевает перевалить за середину. Сначала зрители успевают познакомиться с жизнью на базе ВМС на Род-Айленде, где Браун (Джонатан Мейджор), невероятным трудом и упорством заработавший свое место и лейтенантское звание, и только что закончивший летную академию старлей Том Хаднер (Пауэлл) становятся надежными товарищами. Хаднер — единственный, кого привыкший к явному и скрытому презрению сослуживцев Браун готов подпустить к себе поближе, он даже знакомит его со своей женой (Кристина Джексон в неблагодарной роли, сводящейся в основном к тихому стоицизму терпеливой боевой подруги) и маленькой дочкой. Остальные летчики, одного из которых играет сменивший карьерный путь поп-певец Джо Джонас, так до конца фильма и остаются неотличимыми друг от друга фигурами в униформе. Они участвуют в двух довольно впечатляющих учебных полетах, но в основном действие разворачивается на земле, а затем — на борту авианосца, который везет наших героев в Европу. Из геополитических комментариев на экране цель этой миссии не вполне ясна, зато она дает авторам возможность вставить в картину довольно бестолковый эпизод с увольнительной в Канне, когда пилоты знакомятся с Элизабет Тейлор (Серинда Свон), а Браун снова подвергается дискриминации».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Картонно-воздушные силы».

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