Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Как пелось в старой песенке, если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. Звучит эта максима и так-то пошловато, но театральному актеру Лорану (Тахар Рахим) не осталось даже такого сомнительного утешения: его невеста, тоже актриса, Жюли (Виржини Эфира) бросает его в день свадьбы, когда гости уже собрались на церемонию, даже не ради другого мужчины, а по совершенно непонятной причине. Впрочем, зрителям режиссер Серж Бозон и его соавтор сценария Аксель Ропер позволяют узнать чуть больше, чем герою. Мы, в отличие от Лорана, видим, как Жюли подъезжает к мэрии, пусть и с опозданием, но готовая связать себя узами брака, в свадебном платье, однако поворачивает обратно, увидев, что ее жених засмотрелся в окно на проходящую мимо женщину. Потом выяснится, что это для него обычное дело, но для невесты этот случай становится последней каплей.

Брошенный у алтаря Лоран реагирует на этот афронт в таком духе, что сомнения невесты начинают казаться вполне обоснованными: он бросается едва ли не на каждую встречную женщину, видя во всех них Жюли (незнакомок играет все та же Виржини Эфира в разных париках и нарядах)».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Мелос разошелся с драмой».