Главком ВСУ заявил, что Украине не хватает дальности HIMARS

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что дальности систем залпового огня HIMARS недостаточно, чтобы нанести удары по российским силам. По его словам, НАТО осведомлены о происходящей ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Залужный

Фото: facebook.com / vzaluznyj Валерий Залужный

Фото: facebook.com / vzaluznyj

«Они (российские силы. — ''Ъ'') отошли на расстояние, до которого HIMARS не могут достать. А у нас нет ничего с большей дальностью полета»,— сказал Валерий Залужный в интервью журналу The Economist.

Господин Залужный, рассуждая о роли руководства войсками, привел в пример командующего российскими войсками спецоперации Сергея Суровикина. «По одному взгляду на него понятно, что ты либо выполняешь задание, либо у тебя будут большие проблемы. И мы уже поняли, что это не работает (на Украине.— ''Ъ'')»,— сказал он. Генерал Суровикин был назначен командующим войсками спецоперации на Украине 8 октября.

Украина неоднократно просила США о поставках оружия большей дальности. В Белом доме отказ объяснили желанием президента США Джо Байдена избежать движения «в направлении третьей мировой войны». Источники The Wall Street Journal рассказали, что США втайне от украинского руководства модифицировали HIMARS перед отправкой Украине для сокращения дальности стрельбы. По информации газеты, такие меры приняты, чтобы препятствовать возможным ударам украинских военных по территории России.

О последствиях военной операции на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян