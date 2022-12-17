«Это проще было сделать, чем сфальсифицировать»

50 лет назад подошла к концу последняя пилотируемая лунная миссия NASA «Апполон-17». Всего на спутнике Земли побывали 12 астронавтов в ходе шести экспедиций. Чем они занимались на Луне — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астронавт Джеймс Ирвин у лунного вездехода на фоне горы Хэдли

Фото: David Scott / NASA Астронавт Джеймс Ирвин у лунного вездехода на фоне горы Хэдли

Фото: David Scott / NASA

Победа в «лунной гонке»

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21 июля 1969 года астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин стали первыми в истории людьми, ступившими на поверхность Луны.

Из воспоминаний Нила Армстронга:

«Лунная поверхность в момент прилунения была ярко освещена. Казалось, что это не лунный грунт, а песчаная пустыня в знойный день. Но если взглянуть еще и на черное небо, можно вообразить, что находишься на усыпанной песком спортивной площадке ночью, под ослепительными лучами прожекторов. Ни звезд, ни планет, за исключением Земли, не было видно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Астронавт Базз Олдрин на поверхности Луны Фото: NASA Командир миссии «Аполлон-11» Нил Армстронг работает возле лунного модуля «Орел» Фото: Buzz Aldrin / NASA Участник миссии «Аполлон-11» Базз Олдрин Фото: NASA Следующая фотография 1 / 3 Астронавт Базз Олдрин на поверхности Луны Фото: NASA Командир миссии «Аполлон-11» Нил Армстронг работает возле лунного модуля «Орел» Фото: Buzz Aldrin / NASA Участник миссии «Аполлон-11» Базз Олдрин Фото: NASA

После посадки Олдрин, будучи старейшиной пресвитерианской церкви, провел частную церковную службу, совершив таинство причастия. На поверхности Луны астронавты установили флаг США (впоследствии это делала каждая лунная экспедиция), разместили комплект научных приборов, в том числе телевизионную камеру, переговорили по телефону с президентом Ричардом Никсоном и собрали 21 кг образцов лунного грунта.

За астронавтами в прямом эфире наблюдали 650 млн человек, тогда как в подготовке и проведении полета корабля участвовали 400 тыс. человек: от инженеров и ученых до врачей и медсестер. Появившиеся впоследствии конспирологические теории о «лунном заговоре» Армстронг комментировал так: «Это проще было сделать, чем сфальсифицировать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Отпечаток ботинка астронавта Базза Олдрина — один из первых человеческих шагов, сделанных на Луне Фото: Buzz Aldrin / NASA Установка флага США на поверхности Луны участниками миссии «Аполлон-11» Нилом Армстронгом (слева) и Баззом Олдриным Фото: NASA Следующая фотография 1 / 2 Отпечаток ботинка астронавта Базза Олдрина — один из первых человеческих шагов, сделанных на Луне Фото: Buzz Aldrin / NASA Установка флага США на поверхности Луны участниками миссии «Аполлон-11» Нилом Армстронгом (слева) и Баззом Олдриным Фото: NASA

Миссия выполнила главную цель, поставленную в 1961 году президентом США Джоном Кеннеди,— отправить американских астронавтов на поверхность Луны и благополучно вернуть их на Землю до конца десятилетия, тем самым опередив СССР в «лунной гонке».

Точная посадка

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Во время прилунения «Аполлона-11» Армстронгу пришлось взять управление кораблем на себя, чтобы обойти опасное скопление валунов. NASA хотело добиться точной посадки по заранее установленной траектории. Задачу выполнили астронавты «Аполлона-12» Чарльз Конрад и Алан Бин, приземлившись вблизи зонда «Сервейер-3», отправленного на Луну в 1967 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Командир миссии «Аполлон-12» Чарльз Конрад Фото: Alan L. Bean / NASA Командир миссии «Аполлон-12» Чарльз Конрад Фото: NASA Следующая фотография 1 / 2 Командир миссии «Аполлон-12» Чарльз Конрад Фото: Alan L. Bean / NASA Командир миссии «Аполлон-12» Чарльз Конрад Фото: NASA

В ходе миссии они два раза выходили на поверхность Луны, установив приборы для измерения атмосферы, магнитного поля, недр и солнечного ветра (устройства посылали на Землю данные на протяжении десятилетия). Также были демонтированы некоторые детали зонда «Сервейер-3» для изучения на Земле.

Люди в США меньше интересовались «Аполлоном-12», чем его предшественником. В NASA надеялись, что цветное телеизображение, впервые передаваемое с поверхности Луны, вновь привлечет зрителей к экранам, однако установленная камера вышла из строя спустя полчаса работы. Позже телекомпании воспользовались этим как предлогом для того, чтобы больше не вести прямые трансляции космических полетов.

Лунный гольф

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«Аполлону-14» предстояло вернуть доверие к лунной программе после аварии и досрочного возвращения на Землю «Аполлона-13». Позже астронавт Эдгар Митчелл вспоминал: «Мы понимали, что, если наша миссия потерпит неудачу, если нам придется повернуть назад, это, вероятно, стало бы концом программы "Аполлон". NASA не потерпит двух неудач подряд».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астронавт Алан Шепард на поверхности Луны

Фото: Edgar D. Mitchell / NASA Астронавт Алан Шепард на поверхности Луны

Фото: Edgar D. Mitchell / NASA

Программа полета была выполнена полностью. «Аполлон-14» был первой миссией, которая исследовала лунные нагорья. В первый и последний раз на Луне использовалась тележка для перевозки модульного оборудования. В ходе второго выхода на поверхность астронавты совершили самую длинную пешую лунную прогулку, преодолев 2,5 км. В экспедицию были взяты несколько сотен семян, многие из которых проросли по возвращении, что привело к появлению так называемых лунных деревьев.

Перед отлетом модуля Алан Шепард вынул из кармана скафандра мячи для игры в гольф и, пользуясь одним из инструментов в качестве клюшки, сделал несколько ударов (идея была одобрена руководителями полета).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Командир миссии «Аполлон-14» Алан Шепард играет в гольф на поверхности Луны

Фото: NASA Командир миссии «Аполлон-14» Алан Шепард играет в гольф на поверхности Луны

Фото: NASA

Автомобильная прогулка

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Обновленное оборудование «Аполлона-15» увеличило продолжительность и научную отдачу экспедиции — позже NASA назвало ее одним из самых успешных пилотируемых полетов.

В ходе миссии астронавты доказали возможность находиться на поверхности Луны до трех суток (благодаря модификациям модуля они могли спать без космического снаряжения) и работать беспрерывно в течение восьми часов. Это легло в основу планов по созданию на спутнике постоянно действующих баз. Экипаж также провел испытания лунного вездехода, который увеличил площадь исследований в пять раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лунный вездеход на месте высадки «Аполлона-15» Фото: David Scott / NASA Астронавт Дэвид Скотт берет пробу лунного грунта Фото: NASA Следующая фотография 1 / 2 Лунный вездеход на месте высадки «Аполлона-15» Фото: David Scott / NASA Астронавт Дэвид Скотт берет пробу лунного грунта Фото: NASA

На месте высадки командир экипажа Дэвид Скотт установил табличку, увековечивающую имена восьми астронавтов США и шести космонавтов СССР, к тому времени погибших или умерших, а рядом положил маленькую алюминиевую фигурку, изображающую космонавта в скафандре. Церемония не была заранее согласована с руководством NASA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На месте высадки миссии «Аполлон-15» командир экипажа Дэвид Скотт установил табличку, увековечивающую имена восьми астронавтов США и шести космонавтов СССР, к тому времени погибших или умерших

Фото: NASA На месте высадки миссии «Аполлон-15» командир экипажа Дэвид Скотт установил табличку, увековечивающую имена восьми астронавтов США и шести космонавтов СССР, к тому времени погибших или умерших

Фото: NASA

Смена приоритетов

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Четыре лунные экспедиции подряд подтверждали предсказания геологов относительно того, что будет найдено в каждом конкретном месте посадки. «Аполлон-16» разорвал эту последовательность и дал лунной геологии наибольшее приращение знаний после «Аполлона-11», доставив на Землю 95 кг образцов лунной породы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магнитометр на поверхности Луны, установленный в ходе миссии «Аполлон-16»

Фото: NASA Магнитометр на поверхности Луны, установленный в ходе миссии «Аполлон-16»

Фото: NASA

В ходе миссии астронавты трижды выходили на поверхность и ездили на вездеходе, установив рекорд скорости передвижения по Луне — 18 км/ч. В конце третьего выхода пилот Чарльз Дьюк оставил недалеко от модуля фотографию своей семьи и памятную медаль в честь 25-летия образования ВВС США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участник миссии «Аполлон-16» Чарльз Дьюк оставил недалеко от лунного модуля фотографию своей семьи и памятную медаль в честь 25-летия образования ВВС США

Фото: NASA Участник миссии «Аполлон-16» Чарльз Дьюк оставил недалеко от лунного модуля фотографию своей семьи и памятную медаль в честь 25-летия образования ВВС США

Фото: NASA

Несмотря на новые научные открытия, президент США Ричард Никсон еще за четыре месяца до запуска «Аполлона-16» объявил, что 1972 год станет годом, в котором завершится серия пилотируемых полетов США на Луну из-за «ошеломляющих расходов». Исследование Луны переставало быть частью национальной космической программы, приоритет стал отдаваться околоземной орбите.

«Надежда для всего человечества»

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Последняя пилотируемая высадка обновила рекорды по пребыванию на Луне и ее орбите. В экипаж впервые вошел профессиональный ученый — геолог Харрисон Шмитт. На Землю было доставлено максимальное количество образцов лунной породы, изучение которых ведется до сих пор. Так, в 2019 году анализ привезенного «Аполлоном-17» грунта показал, что Луна образовалась всего через 50 млн лет после того, как возникла Солнечная система.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астронавт и геолог Харрисон Шмитт в момент выхода в открытый космос

Фото: NASA Астронавт и геолог Харрисон Шмитт в момент выхода в открытый космос

Фото: NASA

Вслед за «Аполлоном-17» планировалось провести еще три экспедиции, однако NASA сократило бюджет, и полеты были отменены. Официальная причина закрытия программы — отсутствие новой научной ценности экспедиций при больших затратах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники миссии «Аполлон-17» Харрисон Шмитт и Юджин Сернан на поверхности Луны

Фото: NASA Участники миссии «Аполлон-17» Харрисон Шмитт и Юджин Сернан на поверхности Луны

Фото: NASA

14 декабря 1972 года командир «Аполлона-17» Юджин Сернан произнес последние слова с лунной поверхности, прежде чем зайти на борт модуля и отправиться на Землю: «Американский вызов сегодня определил судьбу человечества на завтра. И вот сейчас, когда мы покидаем Луну, мы с божьей помощью думаем о том, что снова вернемся на нее с миром и надеждой для всего человечества».

Андрей Егупец