Луна оказалась гораздо старше

Анализ гафния и вольфрама в образцах лунного грунта из экспедиции «Аполлона-17» показывает, что Луна образовалась всего через 50 млн лет после того, как возникла Солнечная система.

Новое исследование образцов, взятых во время последней миссии на Луну, показало, что спутник Земли сформировался примерно через 50 миллионов лет после образования Солнечной системы. Исследователи изучали отношение гафния к вольфраму-182 во фрагментах лунного грунта, собранных миссией Аполлон-17. Это была 11 экспедиция Лунной программы США и шестая — с высадкой человека на Луну.

Считается, что Луна появилась после столкновения Протоземли с другим планетарным телом. Эту теорию подтверждает невероятное химическое и изотопное сходство Земли и Луны. В этом согласие есть, но вот в отношении точного возраста Луны ведутся серьезные дебаты. Некоторые исследователи приводят доводы в пользу модели «старой Луны»: 30–100 млн лет после образования Солнечной системы; другие говорят о 200 млн лет.

Один из основных предметов этой дискуссии — содержание вольфрама-182 в лунных базальтах и сравнение его с аналогичными материалами на Земле. Избыток изотопа вольфрама на Луне, как предположили исследователи, – следствие бета-распада гафния-182, который позволяет оценить возраст Луны в 30-60 млн лет после появления Солнечной системы. Дело в том что период его полураспада — 8,9 млн лет, и если бы Луна была младше, изотоп бы исчез до столкновения Протоземли с неведомым планетарным телом.

Теперь команда Карстена Мюнкера из Кельнского университета показала, что ядра Луны, составляющего 1-3% ее массы, было бы достаточно, чтобы не говорить о вольфраме в ядре Земли во время их формирования. Распад гафния-182 затем еще больше увеличил содержание вольфрама-182 — до того, что наблюдается сегодня.

Эта теория объясняет, как изменяющиеся уровни вольфрама-182 в двух телах, так и наблюдаемые соотношения. Она также дает представление о возрасте Луны, поскольку из-за периода полураспада гафния-182 изотоп мог быть задействован только в том случае, если Луна образовалась между 40 и 60 миллионами лет после