Голикова предложила регионам достраивать соцобъекты за свой счет при нарушении сроков

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила обязать регионы, затягивающие строительство социальных объектов, достраивать их за свой счет. Об этом госпожа Голикова заявила на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, который проводит президент Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Голикова

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Татьяна Голикова

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Если вовремя не сдали — надо передать финансирование тем, кто умеет организовать работу»,— согласился президент.

Госпожа Голикова отметила, что следующий год — «ключевой с точки зрения достижения тех показателей, которые стоят по реализации национальных проектов». Она попросила регионы не переносить реализацию нацпроектов на 2024 год. При этом, по ее словам, некоторые регионы опережают сроки строительства соцобъектов.

В сентябре в Белом доме вернулись к идее завершения строительства ряда социально значимых объектов в регионах путем передачи долгостроя, софинансируемого федеральным бюджетом, на федеральный уровень с регионального.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Федерализация долгостроев».

Мария Федотова