Oppo представила гаджет для контроля за здоровьем

Компания Oppo в рамках мероприятия Oppo Future Technology 2022 представила OHealth H1 — устройство для контроля за здоровьем.

Новый аксессуар позволяет в домашних условиях проводить измерение кислорода в крови, делать ЭКГ, аускультацию сердца и легких, контролировать частоту сердечных сокращений, температуру тела и отслеживать качество сна. Заявлено, что OHealth H1 оснащен высокоточными датчиками и специально разработанными алгоритмами для анализа собранных данных.

Прибор массой 95 г заключен в овальный корпус из белого пластика, что позволяет, по заявлению Oppo, брать аксессуар с собой даже на прогулки. Информация о состоянии здоровья человека будет отображаться в специальном мобильном приложении для смартфона, а в облачном хранилище можно объединять историю наблюдений для разных пользователей.

Стоимость Oppo OHealth H1 и сроки начала продаж аксессуара не названы.