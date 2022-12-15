Ericsson передал российских бизнес местному менеджменту

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson заключил соглашение о передаче бизнеса по поддержке клиентов в России местному менеджменту. Об этом сообщила пресс-служба Ericsson.

В компании подчеркнули, что сделка не касается экспорта оборудования, программного обеспечения или сопутствующих услуг в Россию. В рамках сделки российский менеджмент получит некоторые активы и контракты, какие именно — не уточняется.

В Ericsson добавили, что в 2023 году компания сохранит небольшое присутствие в России. Отделение компании будет работать для завершения процесса ликвидации бизнеса.

Ericsson объявила о прекращении работы в России после начала военной операции на Украине. На фоне ухода из России компания уволила около 400 сотрудников в своем российском офисе. Ранее «Ъ» сообщал, что компания собирается постепенно сокращать деятельность в России.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отсель звонить мы будем шведу».

Олеся Павленко