Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Казахстане ограничили потребление электроэнергии для некоторых крупных предприятий

Компания по управлению электрическими сетями Казахстана вводит ограничения на потребления электроэнергии. Они затронут крупные компании в Северной, Южной и Западной зонах казахстанской энергосистемы. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«В условиях значительных дисбалансов Системный оператор в целях обеспечения надежной работы ЕЭС Казахстана вынужден объявлять режим "Авария" по Северной, Южной, а также по Западной зоне казахстанской энергосистемы с вводом ограничений потребления электрической энергии крупными промышленными предприятиями»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Ограничения ввели после того, как 7 декабря в стране зафиксировали исторический максимум энергопотребления — 16 459 МВт при суммарной генерации 15 203 МВт. Дефицит был покрыт за счет внеплановых перетоков из России.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...