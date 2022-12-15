В Казахстане ограничили потребление электроэнергии для некоторых крупных предприятий

Компания по управлению электрическими сетями Казахстана вводит ограничения на потребления электроэнергии. Они затронут крупные компании в Северной, Южной и Западной зонах казахстанской энергосистемы. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«В условиях значительных дисбалансов Системный оператор в целях обеспечения надежной работы ЕЭС Казахстана вынужден объявлять режим "Авария" по Северной, Южной, а также по Западной зоне казахстанской энергосистемы с вводом ограничений потребления электрической энергии крупными промышленными предприятиями»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Ограничения ввели после того, как 7 декабря в стране зафиксировали исторический максимум энергопотребления — 16 459 МВт при суммарной генерации 15 203 МВт. Дефицит был покрыт за счет внеплановых перетоков из России.

Олеся Павленко