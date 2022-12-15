Минцифры предложило обязать операторов блокировать автообзвоны

Минцифры опубликовало проект постановления о блокировке автообзвонов со стороны операторов. Ведомство также предлагает обязать компании при наличии технической возможности показывать абонентам, какая компания им звонит.

Автообзвон — способ дозвона случайным номерам с помощью специальных программ. Система одновременно может совершать больше 300 звонков. При ответе на звонок владелец номера телефона слышит заранее записанное сообщение или его переключают на человека.

«Минцифры предлагает операторам ввести механизм, который позволит блокировать автообзвон до подтверждения цели вызова. Если операторы связи реализуют механизм, навязчивой телефонной рекламы станет меньше»,— говорится в сообщении Минцифры в Telegram. Ведомство отмечает, что автообзвон запрещен по закону «О рекламе».

Минцифры считает, что операторы могут выделить автообзвон с помощью специального софта. Представители рынка, как утверждает министерство, считают, что новая обязанность станет препятствием не только от спама, но и для мошенников.

Кроме того, Минцифры сообщило, что технически сервисы по выводу абоненту номеров компаний уже существуют. «Минцифры предлагает сделать услугу бесплатной и встроенной по умолчанию»,— говорится в сообщении ведомства.

О популярности автообзвона у мошенников — в материале «Ъ» «Роботы в составе организованной группы».

Леонид Уварчев