Алиханов рассказал об «отдельных немцах», которые зимуют в Калининграде из-за цен на ЖКХ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что некоторые граждане Германии приезжают в российский регион, чтобы перезимовать. По его словам, жить в Калининграде зимой в четыре раза выгоднее, чем «где-то в Дюссельдорфе».

«Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать. Потому что аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде — это как один месяц где-то в Дюссельдорфе. С конкретным немцем был разговор. Мы спрашиваем, а вы что тут делаете, а он говорит — а мы к вам перезимовать»,— сказал господин Алиханов «РИА Новости». По мнению главы региона, жители Калининграда могут заработать на этом при сдаче жилья в аренду.

Электроэнергия в странах Европы подорожала на фоне сокращения поставок российского газа. McKinsey оценила расходы Германии из-за газового кризиса в €100 млрд. В Евросоюзе рассматривают возможность введения потолка цен на газ.

О влиянии цен на коммунальные услуги на социальный протест — в материале «Ъ» «Энергокризису сократили масштаб».

Леонид Уварчев