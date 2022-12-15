Алиханов предложил продать Польше материалы для строительства стены на границе с Россией

Глава Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал строительство стены на границе России и Польши. Господин Алиханов заявил, что Калининградская область готова продать Польше материалы для ее строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Алиханов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Антон Алиханов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Думаю, с учетом стоимости газа обжигать кирпичи в Польше сильно дорого, но у нас в Краснознаменске есть отличный завод "Пятый элемент", мы готовы им, если надо, продать стройматериалы, пожалуйста. Даже со скидкой небольшой»,— сказал Антон Алиханов «РИА Новости».

Ранее замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич сказал, что страна собирается построить забор на границе с Калининградской областью. По его словам, планы об этом прописаны в концепции развития погранохраны Польши.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не стеной, так заборчиком».