В России продажи слабоалкогольных напитков выросли на 53% за 11 месяцев

За 11 месяцев 2022 года продажи слабоалкогольных напитков выросли на 53%, до 13,6 млн декалитров (дал). Продажи водки за этот же период увеличились на 6%, до 68,8 млн дал. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росалкогольрегулирования.

По их оценке, продажи шампанского и игристых вин выросли на 8,5%, до 14,9 млн дал, виноградных вин — на 0,6%, до 48,2 млн дал. Продажи ликерных вин выросли в 2,5 раза, составив 655,2 тыс. дал. Продажи плодовых вин сократились на 18,2%, до 9,3 млн дал.

Объемы продаж коньяка составили 11,1 млн дал, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, остальных ликероводочных изделий — 10,2 млн дал, на 27,5% больше.

В ноябре в Минфине сообщили о планах установить минимальные розничные цены на алкогольную продукцию, в том числе на тихое вино и пиво. «Известия» сообщали, что минимальная розничная цена на тихие вина может составить менее 239 руб.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Минфин приценивается к пиву».

Олеся Павленко