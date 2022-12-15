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Коммерсантъ FM
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Крупнейшие сети FMСG в России по объему выручки за девять месяцев 2022 года

Место Название Розничная выручка (млрд руб.) Динамика год к году (%)
1 X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») 1894 19
2 «Магнит» (включая «Дикси») 1689 32,3
3 «Бристоль» и «Красное & белое» 678,1 32
4 «Лента» 384,4 16,1
5 ГК «Торгсервис» («Светофор», «Маяк») 296,3 47,8
6 Auchan 200,6 6,8
7 Metro 156,9 7,8
8 «Вкусвилл» 147,9 30,9
9 «О'Кей» 144,6 10,3
10 ГК «Монетка» 119,1 18,9

Источники: Infoline, данные компаний.



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