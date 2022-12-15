Крупнейшие сети FMСG в России по объему выручки за девять месяцев 2022 года

Место Название Розничная выручка (млрд руб.) Динамика год к году (%) 1 X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») 1894 19 2 «Магнит» (включая «Дикси») 1689 32,3 3 «Бристоль» и «Красное & белое» 678,1 32 4 «Лента» 384,4 16,1 5 ГК «Торгсервис» («Светофор», «Маяк») 296,3 47,8 6 Auchan 200,6 6,8 7 Metro 156,9 7,8 8 «Вкусвилл» 147,9 30,9 9 «О'Кей» 144,6 10,3 10 ГК «Монетка» 119,1 18,9