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Коммерсантъ FM
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Правительство оценило долю Shell в «Сахалине-2» в 94,8 млрд рублей

Доля британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell в проекте «Сахалин-2» составляет 94,8 млрд руб., следует из постановления правительства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее компании в проекте принадлежала доля в 27,5%. Компания отказалась подавать заявку на участие в проекте после того, как «Сахалин-2» перевели в российскую юрисдикцию.

Shell сообщила о планах выйти из проекта «Сахалин-2» после того, как Россия начала военную операцию на Украине. В июне президент России Владимир Путин подписал указ о создании российского оператора проекта, им стала специально созданная «Сахалинская энергия». Иностранные учредили могли сохранить свои доли в проекте после подачи соответствующей заявки.

До реорганизации 50% акций «Сахалин-2» принадлежало «Газпрому», 27,5% — Shell, 12,5 % — Mitsui, 10% — Mitsubishi. Японские Mitsui и Mitsubishi получили такие же доли в «Сахалинской энергии». НОВАТЭК сообщал об интересе к проекту, решение будет принято после аудита.

Подробнее — в материале «Ъ» «НОВАТЭК осмотрится на Сахалине».

Олеся Павленко

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