Совокупный портфель пенсионных средств вырос до 6,9 трлн рублей в III квартале

Совокупный портфель пенсионных средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Пенсионного фонда России (ПФР) в третьем квартале увеличился на 1,4%, до 6,9 трлн руб. Об этом говорится в «Обзоре ключевых показателей НПФ» Банка России.

«Величина совокупного портфеля увеличилась на 1,4%, до 6,9 трлн руб., динамика отдельных сегментов была в целом схожей»,— говорится в обзоре. Объем пенсионных накоплений (ПН) НПФ вырос на 1,2%, до 3,1 трлн руб., объем ПН ПФР — на 1,7%, до 2,2 трлн руб. Величина пенсионных резервов выросла на 1,6%, до 1,6 трлн руб.

В третьем квартале все сегменты пенсионного рынка продолжили рост, но медленнее, чем во втором квартале, говорится в обзоре. «Увеличению портфелей способствовала положительная доходность от инвестирования, однако она оказалась меньшей, чем во втором квартале, из-за ухудшения динамики рынка корпоративных облигаций, которые являются основным инструментом инвестирования пенсионных средств»,— поясняет ЦБ.

Доходность пенсионных средств НПО и ПФР за девять месяцев 2022 года была выше, чем за аналогичный период предыдущего года. «Тогда давление на доходность оказывала слабая динамика долгового рынка при отсутствии возможности фиксировать стоимость активов на определенную дату, которая была предоставлена НПФ в качестве меры поддержки в 2022 году»,— говорится в обзоре.

Совокупный портфель пенсионных средств НПФ в третьем квартале вырос во многом за счет доходности от инвестирования средств и фиксации стоимости ценных бумаг. «Максимальная доходность инвестирования ПН НПФ составила 10,0%, минимальная: –1,25%»,— следует из обзора.

Как следует из данных Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов, число участников добровольных пенсионных программ в РФ на конец 2021 года составило 5,2 млн человек, большинство — участники корпоративного НПО (3,8 млн человек, в том числе 1,4 млн получателей, в среднем — по 3.9 тыс. руб. в месяц), еще 2,1 млн человек (в том числе 70 тыс. получателей, в среднем по 2,8 тыс. руб. в месяц) участвуют в индивидуальных пенсионных программах.

Подробнее об инструментах накопления читайте в публикации «Ъ» «Финрынку ищут выход на пенсию».

Мария Федотова