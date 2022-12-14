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Коммерсантъ FM
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СПбМТСБ перевела софт для доступа к торгам на отечественную Java-платформу

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) перевела софт для доступа к торгам на российскую платформу Java Axiom JDK Pro. Разработчиком платформы является компания «Беллсофт».

«Мы в постоянном поиске новых решений, которые смогут улучшить клиентский опыт, повысить надежность и качество наших сервисов»,— прокомментировал вице-президент СПбМТСБ Игорь Белоусов.

СПбМТСБ является крупнейшей товарной биржей России. «Беллсофт» производит и поддерживает полный стек технологий для разработки и исполнения Java приложений с обеспечением цифрового суверенитета.

«Все больше ведущих российских компаний доверяют критически важные системы на базе Java поддержке опытных отечественных инженеров»,— заявил директор по развитию и стратегии технологий Axiom JDK «Беллсофта» Роман Карпов.

О том, как в России поддерживают отечественный софт,— в материале «Ъ» «Программное обеспечение спроса».

Мария Федотова

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