Медведев прокомментировал предложение Латвии провести у них трибунал против России

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал предложение президента Латвии Эгилса Левитса провести в Риге трибунал по действиям России в ходе военного конфликта на Украине. Господин Медведев назвал Латвию «марионеточным маленьким соседним государством», а господина Левитса — «недопрезидентом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дмитрий Медведев Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов Эгилс Левитс Фото: Dmitrijs Sulzics / F64 Photo Agency / AP Следующая фотография 1 / 2 Дмитрий Медведев Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов Эгилс Левитс Фото: Dmitrijs Sulzics / F64 Photo Agency / AP

«Что тут можно сказать: чем ничтожнее страна и глупее ее лидер, тем выше амбиции. Какой-то недопрезидент марионеточного маленького соседнего государства, не имеющего ни своей армии, ни своей экономики, собрался судить великую державу — постоянного члена Совбеза ООН, обладающую триадой стратегических ядерных сил»,— сказал Дмитрий Медведев в разговоре с «РИА Новости».

«Пусть попробует представить себе последствия, если такая страна обидится на него лично. А лучше пусть спросит своих граждан, хотят ли они конфронтации с Россией еще и по этому поводу»,— добавил он.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что в Евросоюзе идея о создании единого трибунала против России не нашла единой поддержки. По его словам, работа над этим продолжится. С идеей провести у себя трибунал выступали Нидерланды и Латвия.

Что происходит на 294-й день ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».