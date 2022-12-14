Доллар поднимался выше 64 рублей впервые с начала октября

Курс доллара на Мосбирже растет на 0,9 руб., он поднимался выше 64 руб./$. Это произошло впервые с 13 октября. К 17:59 мск доллар торговался по курсу 64,01 руб./$. Евро вырос с открытия торгов на 1,58% и к 17:59 торговался по курсу 68,09 руб./€.

5 декабря вступили в силу ограничения против российской нефти и потолок цен на российский энергоноситель. По мнению опрошенных «Ъ» экспертов, эти меры начали оказывать давление на курс рубля. До конца года курс рубля может опуститься до 70 руб./$.

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О начавшемся в декабре укреплении иностранных валют — в материале «Ъ» «Доллар поднялся над нефтью».

Олеся Павленко